Tottenham vence a Olympique con doblete de Richarlison

EFE

Foto: EFE

Londres.- La cabeza de Richarlison, con un doblete, solucionó un mal partido ofensivo del Tottenham Hotspur, terminó con la apatía de los de Antonio Conte y sentenció a un Olympique de Marsella (2-0) que jugó toda la segunda parte con un hombre menos en la primera jornada de la Liga de Campeones.

La expulsión de Chancel Mbemba por derribar siendo último hombre a Heung-min Son lastró las opciones de los franceses, que fueron mejores que los ‘Spurs’ durante varios tramos de la primera parte, pero que no llegaron con peligro a la meta de Hugo Lloris.

Richarlison, con todo el Marsella metido atrás esperando el pitido final, hizo sus primeros goles con la camiseta del Tottenham de forma idéntica; dos cabezazos para desarmar a los galos en los últimos quince minutos de partido y dar a los ‘Spurs’ su primera victoria en Champions desde la fase de grupos de 2019.

🇧🇷 Richarlison has arrived on the European stage 😎#UCL pic.twitter.com/kU73B0aWdh

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022