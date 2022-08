Trabajar con empresarios e inversionistas para el bien de la sociedad: Tabe

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El gobierno de Miguel Hidalgo afirmó generar certeza para empresarios e inversionistas, por lo que aseguró que trabajará siempre de la mano de quienes generen oportunidades para aquellos que las necesitan.

De ahí que, para consolidar una buena relación con el sector empresarial, el alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe Echartea sostuvo que se debe combatir la corrupción de manera bilateral, “es decir, no permitir extorsiones a los inversionistas, pero tampoco abusos de parte de ellos”.

Y, en ese tenor, aseveró que “hoy, Miguel Hidalgo se ha convertido en uno de los sitios de la Ciudad mucho más amigable para invertir”, ya que la participación conjunta con la iniciativa privada en la reactivación económica y en el desarrollo de una sociedad es necesaria, pues generan empleos y ganancias para la ciudadanía.

Durante el Foro Económico de la Ciudad de México 2022, organizado por la asociación Caminos de la Libertad, el Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, en conjunto con la alcaldía Miguel Hidalgo, Tabe Echartea destacó que su gobierno “sí genera certeza” para la inversión y trabajará de la mano de quienes generen oportunidades.

“Desde el principio dijimos ‘vamos a ser aliados de quienes emprenden para tenderles la mano y no ponerles el pie’, el mensaje es muy claro: el generador de trabajo es un aliado de Miguel Hidalgo, quien emprende es un aliado de nuestros vecinos”, afirmó.

Durante su participación, el titular de la demarcación refirió que para consolidar una buena relación con el sector empresarial, se debe combatir la corrupción de manera bilateral, es decir, no permitir extorsiones a los inversionistas, pero tampoco abusos de parte de ellos.

“La prioridad del gobierno en todos los litigios va a ser los nuevos desarrollos y los nuevos establecimientos que violen el uso de suelo, en esos vamos a enfocar toda nuestra energía para dejar muy clara la regla que es: ser aliado de quien invierte, pero que no se pase de la raya”, sostuvo.

Enfatizó que a partir de esta administración en Miguel Hidalgo, “el gobierno dejó de perseguir a los inversionistas y por el contrario, ahora se trabaja de la mano teniendo resultados positivos en la reactivación económica” de esta demarcación.

Destacó que –con datos del Gobierno de la Ciudad de México- en los primeros seis meses del año se generaron 92 mil empleos en la capital y que de ese universo, 23 mil se crearon en esta alcaldía, siendo así el primer lugar en la generación de empleos.

“Hoy Miguel Hidalgo se ha convertido en uno de los sitios de la Ciudad mucho más amigable para invertir, lo que queremos es que Miguel Hidalgo tenga buena fama para invertir porque el gobierno no te está persiguiendo, al contrario”, puntualizó el alcalde.