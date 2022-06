Truena sesión del Congreso de la CDMX por votación irregular en conferencia parlamentaria

POR PATRICIA RAMÍREZ

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México no se llevó a cabo este miércoles, debido a que el presidente de la mesa directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, argumentó que en la sesión de ayer de la Conferencia para los Trabajos Parlamentarios el orden del día no fue aprobado con los nueve votos necesarios para ser avalado, por ello anunció que se deberá reponer el procedimiento.

Díaz Polanco aseguró que en ese momento nadie reclamó este tema, pero posteriormente algunos legisladores impugnaron el proceso, por lo que, para evitar polémicas estériles se optó por aplicar el reglamento y debido a ello ya no se pudo realizar la sesión programada.

Ante las críticas por la poca productividad legislativa de los diputados locales, el diputado insistió que el mensaje que se manda a la ciudadanía es que se respetan las normas internas y rechazó que esta situación sea resultado de un interés por bloquear el tema de los toros.

Precisó que sería incongruente que se hubiera impedido la sesión para no abordar el asunto, porque fue precisamente el diputado Jesús Sesma, quien impulsa la prohibición de las corridas de toros, fue quien tuvo problemas y no participó en una de la votación. “Sería autogol”, consideró en entrevista.

En contraposición, el diputado perredista Jorge Gaviño aseguró que el presidente de la mesa directiva contó ocho votos en lugar de nueve, a propósito, y advirtió que la ley establece que la Comisión Permanente tiene que sesionar una vez a la semana.

Consideró que es inaceptable que en lugar de haber repuesto el procedimiento de inmediato, Díaz Polanco optó por citar hasta la próxima semana, con lo que se viola la ley.

El perredista dijo que hay suspicacia sobre si este mal conteo no se dio precisamente para evitar entrarle al tema de los toros, en el que Morena se ha negado a votar el dictamen que se aprobó desde diciembre.

En tanto, el panista Federico Doring aseguró que esta es otra muestra de la pésima conducción de Morena en la mesa directiva, pero respaldó la determinación de no sesionar este día, porque sería un atropello a la reglamentación interna.

“Acción Nacional fue el primer grupo parlamentario en señalar la inconsistencia en votos y falta de quórum ayer por la tarde; qué bueno que hoy no hubo un nuevo atropello jurídico y se optó por la sensatez y la legalidad”, sentenció.