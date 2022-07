Urge que poblaciones callejeras sean vacunadas contra Covid19, alertan

PATRICIA RAMÍREZ

Es urgente que las autoridades de salud de la Ciudad de México realicen una intensa campaña de vacunación entre personas en situación de calle, debido a que son una población altamente vulnerable y además pueden diseminar los contagios de Covid19, aseguró la comisionada del PT en la capital, Magdalena Núñez Monreal.

Insistió en que la estrategia de vacunación debe abarcar todos los sectores de la población, siendo las personas en situación de calle uno de los grupos con alto riesgo de contagio y vulnerabilidad, por lo que es necesario lanzar campañas a las calles para su inmunización.

La petista admitió que ante la falta de documentos de identidad se vuelve compleja la inmunización para estas personas, sin embargo, sostuvo que no debe ser impedimento para que puedan obtener la vacuna siempre y cuando se generen las condiciones o acciones adecuadas.

Señaló que, organizaciones de la sociedad civil pidieron se comenzará a vacunar a gente que vive en la calle, ya que si el Covid-19 llega a este sector será muy difícil frenarlo porque no tiene acceso al sistema de salud y la propagación sería preocupante.

Durante esta quinta ola de contagios por el coronavirus, pidió a las autoridades de salud instaurar diferentes programas y estrategias dirigidas hacia el control de riesgo a la salud para esta población vulnerable por la falta de una vivienda.

“El no brindar atención sanitaria a personas en situación de calle en esta pandemia podría considerarse como un acto de discriminación, en esta ciudad de derechos. Por ello, es indispensable reimpulsar campañas de vacunación de refuerzo para este sector.

Núñez Monreal enfatizó que es importante hacer trabajo comunitario y social con la población que habita las calles ante la emergencia sanitaria.

“En estos recorridos, las autoridades se pueden encontrar con que no existen mecanismos de prevención y promoción de la salud dirigidos hacia las poblaciones en situación de calle.

“Por ello, es indispensable que, en colaboración con ONG´s, se propongan recomendaciones incluyentes para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en todos los ámbitos para este sector, que no es más que personas en situación de calle que necesitan cualquier tipo apoyo”, aseguró.

Núñez Monreal indicó que, de acuerdo con Resultados Preliminares del Censo de Poblaciones Callejeras 2017, -último censo del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS)- señala un total de 6 mil 754 personas en situación de calle. En el espacio público se encuentran cuatro mil 354; en albergues públicos y privados dos mil 400, siendo un 87.27% hombres y 12.73% mujeres.