Vamos bien con la estrategia abrazos no balazos: AMLO

URBANO BARRERA

Foto: ADRIÁN VÁZQUEZ / Oem informex

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al pueblo a no creer en la “propaganda negra” del crimen organizado que quiere presentar un “México en llamas”, cuando “vamos bien” con la estrategia abrazos no balazos.

Planteó, de nueva cuenta la posibilidad de ampliar su conferencia mañanera al sábado, para evitar que sus opositores ocupen espacios mediáticos.

“Es evidente, yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado. De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra”, dijo.

En contraparte, el subsecretario de seguridad pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, acusó que los hechos de violencia en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, “son acciones de propaganda del crimen organizado ante su disminuida capacidad”.

El secretario de la Defensa Nacional también contradijo al Presidente y planteó que el crimen organizado: “busca sentirse fuerte generando violencia” y llama la atención con golpes publicitarios.

En su conferencia matutina, el Ejecutivo federal añadió: “yo lo que puedo comentarles es lo mismo, la gente está muy informada, nosotros estamos pendientes, estamos actuando de manera coordinada, como siempre, eso nos ha ayudado mucho.

“La Secretaría Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales, estamos trabajando de manera coordinada.

“Nada más piensen que, a diferencia de antes, hay 115 mil elementos de la Guardia Nacional en todo el país. Cuando llegué al gobierno, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina en conjunto tenían 285 mil elementos, y ahora con la Guardia Nacional estamos hablando de 400 mil elementos para cuidar al pueblo sin violar derechos humanos”.

Criticó que personas como, “…el señor (Gustavo) De Hoyos, que está en Tijuana, que fue de la Coparmex y que pertenece al grupo de Claudio X. González, pues ese es un promotor de todo esto, y así otros, pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo y también, porque es bastante la propaganda y hay que atajarla la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo hay que atajarlo, no dejar que corra y hay que informar.

Pese a los hechos violentos en distintos puntos del país, insistió en que, “Estamos bajando en todos los delitos. El día 20 vamos a presentar el informe de este mes, considerablemente: secuestro, robo de vehículo, pero donde teníamos más problemas era en homicidios, porque nos habían dejado muy alto el número de homicidios; ya lo estamos bajando, pero esto estoy seguro que la mayoría del pueblo no lo sabe.

“Y, no porque no quieran saberlo, sino porque se oculta, porque no les conviene a los adversarios, conservadores hipócritas y corruptos. Pero estas son cifras oficiales del Inegi, no son nuestras”, argumentó al presentar estadísticas de disminución de homicidios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este fin de semana fue uno de los que menos homicidios registró.

Pero acusó que sus opositores hacen propaganda negativa y presentan un “México en llamas”.

Indicó que el pasado viernes hubo 62 homicidios, el sábado 72 y el domingo 6, en total 196.

Destacó que en Guanajuato se registraron 24 homicidios, 19 en el Estado de México, 14 en Michoacán, 13 en Oaxaca y 13 en Sonora.

Así, afirmó que no hubo cientos de muertos y es mentira que no hay gobernabilidad.

Indicó que la población debe estar tranquila pues en México hay estabilidad y gobernabilidad.