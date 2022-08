Ve Morena provocación en invitación a Córdova y Murayama

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados consideró una provocación política que la oposición esté organizando un parlamento abierto sobre la reforma electoral en el que invitarán al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón, y advirtió que la Junta de Coordinación Política aprobó un formato que debe ser respetado.

Luego de que fuentes del PRD informaron que les fue negado un espacio en el palacio legislativo de San Lázaro para realizar su parlamento abierto alterno sobre la reforma electoral, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, sentenció que se tienen que respetar la determinaciones de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

“La Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, acordó un temario, que fue votado por mayoría, que está publicado en la gaceta y a lo que estamos obligados, todos los diputados, es a hacerle honor a nuestra responsabilidad y cuidar los órganos de gobierno que tenemos. Se me hace un despropósito y una provocación política querer organizar un parlamento paralelo al que fue aprobado por el órgano de gobierno”, sentenció.

Asimismo, el líder parlamentario subrayó que evidentemente este es también un tema político, que, aseguró también que tiene que ver con la vanidad de los políticos y de los partidos políticos y acusó que PRI, PAN y PRD dicen que no están a favor de una reforma electoral, pero convocan a Lorenzo Córdova a que acuda a participar en sus foros.

“Que quiere venir Lorenzo Cordova, Ciro Murayama y todos los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral, lo pueden hacer abiertamente, incluso ya pidieron eso (los grupos parlamentarios), pregúntenles, ellos ya pidieron que se modifique el calendario para que en lugar de que vengan el 18 vengan el 25. Nosotros, en Morena, en la Coalición, no tenemos inconvenientes que participen todos. Ojalá y no sea para confirmar que son empleados de Lorenzo Cordova”, acotó.

De acuerdo con un oficio firmado por el coordinador administrativo de la bancada del PRD, se había solicitado a la Jucopo espacio en la zona C de los cristales para los días 5, 12 y 19 de agosto y el auditorio Aurora Jiménez para el 18 de agosto, sin embargo, aseguraron que la secretaria general les informó que debido a que el único parlamento abierto oficial es el que aprobó la Jucopo no se les brindarán espacios para realizar el suyo, por lo que los perredistas aseguraron que buscarán otros espacios dentro de la Cámara de Diputados para su realización, que arranca este viernes.