Vence Sara Sorribes a estadunidense Liu

EN EL MÁSTERS DE CANADÁ

La tenista china Shuai Zhang elimina de manera sorpresiva a la férrea española Cristina Bucsa

La tenista española Sara Sorribes consiguió una trabajada victoria ante la estadounidense Claire Liu en tres sets, 7-6(4), 6-2 y 7-6(5), en la primera ronda del Masters de Canadá que se celebra en Toronto.

Sorribes, la 41 del mundo, tuvo problemas durante todo el partido con su saque y necesitó 93 minutos para imponerse a Liu.

La española, de 25 años de edad, cometió 11 dobles faltas y tuvo un porcentaje de primer servicio del 54 %.

Pero la castellonense no cedió en ningún momento y peleó todos los puntos ante Liu que aprovechó la mayor potencia de su servicio.

En el primer set, las dos tenistas exhibieron una gran igualdad. Las dos jugadoras defendieron con éxito su servicio hasta empatar 5-5. En el undécimo juego, Sorribes logró romper el servicio de Liu y colocarse con un esperanzador 6-5 en el marcador.

Pero la estadounidense de 22 años reaccionó a tiempo y presionó con pelotas de fondo a la española que vio como su ventaja se desvanecía.

En el tie-break, la hispana Sorribes impuso su mayor experiencia para hacerse con el primer set.

La victoria por 7-6(4) no proporcionó tranquilidad a Sorribes. La española empezó el segundo set perdiendo su servicio en el primer juego. Ya no se recuperaría en todo el set, lo que no le agradó.

Sorribes cometió cuatro dobles faltas y sólo consiguió un 45,8 por cientode primeros servicios mientras que Liu tenía un 80,8 por ciento

Sin poder defender su saque, la española fue presa fácil para la estadounidense que se impuso sin grandes problemas por 6-2, lo que le valió muchas palmas.

El tercer set no comenzó mejor para Sorribes. Rápidamente, Liu se puso arriba con un 4-2 que auguraba lo peor.

Pero la española Sorribes no dio por perdido el partido, mejoró su porcentaje de saque y ganó tres juegos consecutivos para ponerse 5-4 arriba.

Liu volvió a recurrir a su saque y forzó un nuevo tie-break que terminó como el primero, en el casillero de la española por 7-6(5). Fue un partido muy intenso.

AVANZA LA CHINA

La tenista china Shuai Zhang eliminó de manera sorpresiva a la española Cristina Bucsa en la primer ronda del Masters de Canadá que se disputa en Toronto, al vencerla en dos sets por 6-1 y 6-3.

Zhang, número 45 del mundo, sólo necesitó 60 minutos para deshacerse de Bucsa, que se ganó su entrada en el cuadro de Toronto tras imponerse en sus dos partidos de las clasificatorias.

Es la tercera vez que las dos jugadores se enfrentan y la tercera derrota para la tenista española de 24 años.

Su primer encuentro fue en Palermo en 2021, que Zhang ganó por 7-5 y 6-3, y el segundo este año en Nottingham, que terminó con 7-6(4) y 6-3.

En Toronto, Bucsa, número 122 del mundo, no pudo seguir con su progresión tras vencer en las clasificatorias del torneo canadiense primero a la sueca Rebecca Peterson y posteriormente a la también española Nuria Párrizas Díaz.

A Cristina Bucsa le costó caro la debilidad de su servicio. La española cometió seis dobles faltas en el partido por sólo una de la jugadora china.