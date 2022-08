Viajará el Papa a Kiev antes del 13 de septiembre

AGENCIA EFE

Foto: @AndriiYurash

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco visitará Kiev antes de viajar a Kazajistán el próximo 13 de septiembre, avanzó hoy el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, después de mantener un encuentro con el pontífice en el Vaticano.

La Santa Sede por el momento no ha confirmado esta posibilidad.

“Ucrania durante muchos años, y especialmente desde el inicio de la guerra, ha estado esperando al papa y estará feliz de saludarle antes de su viaje a Kazakistán”, publicó el diplomático en su perfil de Twitter, junto con algunas fotos del encuentro.

Moments of communication with HolyFather are always inspirational. Especially when there is a chance to discuss and promote subjects that is “on table” for a long time, like Pope’s visit to Ukraine:🇺🇦wants to meet and greet HisHoliness as quick as possible,even beforeHisTrip to🇰🇿 pic.twitter.com/2kxGatvWsz

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022