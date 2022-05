Volpi, flamante jugador de los Diablos Rojos del Toluca

Por Gustavo Mares

Una vez que se oficializó el fichaje de Tiago Volpi como jugador de los Diablos Rojos del Toluca, el brasileño de inmediato agradeció la oportunidad de volver al balompié mexicano para defender el marco choricero.

El arquero resaltó su paso por el Sao Paulo, sin embargo, mostró su satisfacción por incursionar nuevamente en la Liga Mexicana, “mi decisión de jugar en el Sao Paulo surgió de un sueño. Un sueño de representar una institución de tantos millones de hinchas y de tan bella y reconocida historia. Y hoy, tres años y medio después, puedo decir que fue uno de los sueños más bonitos que he realizado en mi vida”.

A través de sus cuentas oficiales de redes sociales, Tiago Volpi reiteró que se va del futbol brasileño agradecido.

“Agradezco desde el fondo de mi corazón al Sao Paulo y a la afición por todo lo que me han dado. Me voy con la certeza de que siempre hice lo mejor que pude. No ha habido un día en estos tres años y medio en que yo no haya dado lo mejor de mí. Tuve mucho respeto, mucho profesionalismo y mucho cariño por esta institución”.

Asimismo aprovechó para señalar el interés y la disposición de los Diablos Rojos por hacerse de sus servicios, lo cual lo llevará a vestir la casaca escarlata por los próximo cuatros años, en una transferencia de 1.5 millones de dólares.

“Es momento de escribir una nueva historia en un país que amo, que es México. Me siento muy orgulloso de la confianza que Toluca, un club con tanta historia y tantos logros, deposita en mí. Llego ya envuelto por el sentimiento del hincha y por las ambiciones de esta gran institución. ¡Muchas gracias!”, puntualizó el arquero brasileño.