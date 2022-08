‘Voy a ir al espacio y a la NASA’

Katya Echazarreta, mexicana en ns-21

‘Desde los siete años lo decidí; si no me enseñaban en la escuela, yo lo buscaba por mi cuenta’

“ Yo voy a ir al espacio y yo voy a estar en la NASA”, son las palabras que Katya Echazarreta aseguró que dijo a los siete años de edad y que le cambiarían la vida.

Pero precisó que en esas palabras hay una clara diferencia: “Yo no dije: yo quiero hacerlo, lo voy a intentar, voy a ver si puedo. Esas no fueron las palabras, las palabras fueron: yo voy a ir al espacio”, dijo.

Y señaló que lo primero que se requiere tener cuando se tiene “una misión importante, tan grande, pero tan rara, es que tienen que creer en ti, tan sinceramente que solo así podrás llegar (a hacer lo que quieres)”.

Al ser invitada por el gobierno capitalino para recibir un reconocimiento, dar una plática y que le entregaran la llave de la Ciudad, la primera mujer mexicana en una misión –la NS-21- para ir al espacio, narró cómo fue labrando su camino hacia el espacio.

“Continué el resto de mi vida con esa meta en mente. Desde los siete años decidí que eso era lo que quería hacer. Seguí estudiando, aprendiendo, si en la escuela no me estaban enseñando lo suficiente de lo que yo quería estudiar, cosas relacionadas con el espacio, de ingeniería, de matemáticas, yo lo buscaba por mi cuenta.

“Yo le preguntaba a mis maestros que si me podían dar más libros, dejar más tarea y cuando no me daban la tarea suficiente para lo que yo quería aprender yo iba a mi computadora y buscaba clases en línea y las tomaba solita, y si no era suficiente, yo escribía mis propias tareas (…) Me salía con mis pedacitos de papel, veía las estrellas y trataba de crear mapas”.

Ante un público pletórico de niñas y adolescentes, les confió que desde pequeña emigró a Estados Unidos y durante su primer año allá no entendía sus clases, “por lo que fue mi importante para mí aprender”, por lo que después de un año, a los ocho años, ya leía libros en inglés; después de dos ya escribía perfectamente en inglés y después de tres, ya hablaba perfectamente sin acento (mexicano), “gracias al enfoque y la determinación que tuve desde niña”, por lo que el siguiente paso sería su carrera hasta convertirse en ingeniera y entender la astrofísica y cómo que del campo se podían producir todas las cosas “como las computadoras y los celulares, porque yo quería construir naves espaciales”, a pesar de los obstáculos como la falta de dinero, decidió continuar porque “eventualmente las cosas se arreglan”.

Echarrazeta aseguró que una de sus metas es, regresar nuevamente al espacio, pero también ayudar a las niñas y jóvenes para cumplir sus sueños.

De su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que si bien Katya no nació en la Ciudad de México, ahora es Huésped Distinguida de la capital del país.

“Estamos muy, muy orgullosas de ti, muy orgullosos de ti, eres un orgullo nacional. Te queremos, te admiramos y por eso decidimos que este evento no iba a ser un evento cerrado, quisimos que niñas de la Ciudad de México, ellas son beneficiarias de una beca que se llama la “Beca Leona Vicario”, quien al igual que Katya, fue una mujer que luchó en la Independencia, por la Independencia de México.

“Fue quizá, la primera periodista mexicana, ella decidió abandonar todo, por luchar por su país, por su patria, por la Independencia de su México. Y, vivió momentos muy, muy difíciles, y, aun así, Leona Vicario es hoy una gran representante, heroína de México. Como hoy es también Katya, una heroína de nuestro país”.