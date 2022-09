Vuelve a celebrar la vida

JESUS TEPEPA

Fotos: cortesía Jorge Lechuga

Cantando al amor o desamor… dando el existir a otras a través de historias en telenovela… alguna vez -quizá- se tropezó pero jamás cayó… sigue su andar con la sonrisa del alma reflejada en el rostro, la señora Daniela Romo el próximo trece de septiembre en el Auditorio Nacional.

Esta es una nueva aventura para abrazar a la vida porque la intención es alegrarme y alegrar a quienes me escuchan, yo no soy de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, es una etapa que ya no está”.

Su voz emitida en canciones, su diferente formas proyectadas en personajes.

“Mi carrera ha sido de dos facetas cantando y actuando, la actuación es muy peculiar porque la misma persona se convierte en muchas, incluso la palabra persona viene de las máscaras del antiguo teatro griego”.

Teresita Presmanes Corona se transmutó en Daniela Romo para su existir.

“Daniela es una mujer real no un personaje y la asumo como tal, cuando me bautizaron como Daniela Romo me miré al espejo y desde ese momento soy yo, siempre quise tener un nombre propio porque me registraron como Teresita Corona hija natural; Presmanes es un apellido que me dieron y lo agradezco pero soy La Romo”.

Ya son cinco décadas de caminar el sendero de arte de Euterpe así como histrionista.

“Cincuenta años y la salida de mi primer disco que en realidad es el segundo va a cumplir cuarenta, aunque esta celebración no es por un aniversario es el festejo a la vida y para seguir viviendo”.

Sobre el escenario a la hora de interpretar versos enmarcados en sonidos le ofrece a su ser una enorme felicidad.

“La música es un gozo porque quien canta ora dos veces, se ha andando el camino porque la buena música permanece siempre, para mi es un gusto que agradezco el ser escuchada por gente muy joven, de mi edad y todavía más mayores”.

Su devenir en alguna ocasión fue sinuoso.

“Si yo fuera u día sería miércoles o sábado… colores pues azul que es el miércoles y violeta que es ese sábado; eso sí todos los días agradezco amanecer”.

Alguna vez no pidió la luna… hoy ofrece un gracias a la existencia…