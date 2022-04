Zelenski insta al mundo a enviar más armas a Kiev

LISBOA, Portugal (Reuters) – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que su país, devastado por la guerra, necesita más armamento pesado para defenderse de la invasión rusa que amenaza la propia supervivencia de Ucrania, y pidió a las naciones occidentales que impongan más sanciones a Moscú.

Zelenski dijo al Parlamento portugués en un discurso por video que los portugueses -que la próxima semana celebran 48 años desde que una revolución casi incruenta puso fin a décadas de dictadura fascista- sabían muy bien lo que significaba luchar por la democracia.

“En 57 días de guerra, más de 1.000 ciudades ucranianas fueron ocupadas por invasores que siguen destruyendo nuestras ciudades”, dijo. “Millones de personas tuvieron que huir (…) es como si todo Portugal se viera obligado a marcharse”.

Aseguró que el Ejército ruso cometió atrocidades, incluso en la ciudad portuaria de Mariúpol, que se ha enfrentado a fuertes bombardeos.

“Estamos luchando no solo por nuestra independencia, sino por nuestra supervivencia, por nuestra gente, para que no la maten, la torturen y la violen”, dijo Zelenski. “Los rusos ya han secuestrado a más de 500.000 personas (…) que fueron deportadas a las regiones más lejanas de Rusia, en campos remotos”.

El presidente ucraniano pidió a Portugal que apoye un embargo mundial sobre el petróleo ruso y que respalde el deseo de Kiev de entrar en la Unión Europea.

Poco después del discurso de Zelenski, el presidente del parlamento portugués, Augusto Santos Silva, dijo: “La lucha de su país por la libertad es la lucha de Europa por la libertad”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo el miércoles que la UE buscará más formas de responder a la invasión rusa.

Descarta visitar a Moscú ahora mismo

ZÚRICH, 21 abr (Reuters) – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, descartó ir a Moscú para entablar conversaciones directas con los dirigentes rusos sobre el fin de la guerra, según declaró el jueves.

“En nombre de mi país estaría dispuesto a visitar cualquier lugar del planeta. Pero ciertamente no ahora y ciertamente no en Moscú. Eso está sencillamente descartado”, declaró al medio ruso Mediazona en una entrevista publicada por el periódico austriaco Der Standard.

“Sin embargo, en otras circunstancias y con otros gobernantes en Moscú, todo sería posible”, añadió.

La entrevista apareció en el momento en que el presidente ruso, Vladimir Putin, se adjudicó la victoria en la mayor batalla de la guerra de Ucrania.

Zelenski dijo en la entrevista que los dirigentes políticos de Rusia cometieron un “error catastrófico” al invadir su país y arrastraron al pueblo ruso a sufrir por su irresponsabilidad.

“A partir de ahora, a muchos países ya no les preocupará la cuestión de si alguien es un buen o un mal ruso. Todos los rusos serán maltratados. Rusia lo ha conseguido. Al final, no es asunto mío, pero eso debería asustar al pueblo ruso”, dijo.