Prevé Monreal que este miércoles se apruebe reforma a las fuerzas armadas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, prevé que el próximo miércoles el pleno discuta y, en su caso, apruebe el dictamen que reforma la Constitución para prorrogar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero reconoció que la oposición “está más cerrada en asumir una posición” en contra de la minuta.

“Estoy todos los días tratando de construir (acuerdos), no puedo adelantar vísperas, ni tampoco puedo en un desbordado optimismo señalar que ya está. No, no es cierto, estábamos batallando a ver”, subrayó.

Anticipó que la siguiente será una semana “difícil”, porque las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, el lunes se declararán en sesión permanente para decidir cuándo inicia la discusión del dictamen.

Refirió que es posible que el mismo lunes se logre su aprobación en comisiones, el martes en el pleno senatorial se le dé primera lectura y el miércoles suba para su discusión y confió en lograr el aval de las dos terceras partes de los senadores presentes en esa sesión.

En entrevista realizada en el Patio del Federalismo, durante el intercambio de estampitas del mundial de fútbol, Ricardo Monreal dijo que comenzó a dialogar con los coordinadores parlamentarios y con los senadores, “pero muchos están fuera, como es día inhábil, no están en la ciudad”.

Reconoció que ahora siente que están más en su papel de oposición, más cerrados, o más decididos en una posición, por no decirles cerrados, más decididos en asumir una que ellos creen es la correcta.

Mencionó que está intentando abrir este debate para explicarles la necesidad que tiene el país de discutir esta reforma y de implementar medidas convenientes para el país.

