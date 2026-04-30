La presidenta subrayó que la relación con EU debe sustentarse en el respeto mutuo y cuestionó las declaraciones del embajador, en medio de solicitudes de extradición

Al referirse a declaraciones recientes del embajador estadounidense, Ronald Johnson , la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo y no intervención.

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“Un embajador no puede tener una actitud injerencista; la relación debe ser de respeto”, señaló la mandataria al abordar el papel de la representación diplomática.

El posicionamiento ocurre en un contexto en el que el gobierno mexicano revisa solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por autoridades estadounidenses, conforme a la legislación nacional.

La presidenta indicó que estos procesos corresponden a la Fiscalía General de la República , que debe evaluar la existencia de pruebas antes de cualquier actuación.

“Nosotros queremos una relación de respeto, colaboración y entendimiento, pero México debe ser respetado por todas las naciones“, afirmó.

El gobierno federal sostuvo que no busca confrontación con Estados Unidos , pero subrayó que la soberanía y el cumplimiento de la ley mexicana no son negociables en la conducción de la política exterior.

La mandataria también señaló que las declaraciones del embajador adquieren relevancia en el contexto actual y pueden interpretarse como desafortunadas frente a los procesos en curso.

Planteó que la relación bilateral continuará en términos de cooperación, pero con claridad en los límites institucionales de cada actor.